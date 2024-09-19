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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Mehmet Fatih Çangır'ın ailesine başsağlığı diledi.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 13:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Fatih Çangır'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Ordu'nun Gülyalı ilçesindeki kontrol noktasında meydana gelen motosiklet kazası sonucu şehit olan Çangır için Erdoğan, ailesine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bu tür olayların ulusun birliği açısından büyük bir acı olduğunu belirten Erdoğan, şehitlerimizin aziz hatıralarının daima yaşatılacağını vurguladı.

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