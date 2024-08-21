Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Önk Ailesine Taziye Mesajı

Başkan Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde gerçekleştirilmiş Pençe-Kilit operasyonu sırasında, el yapımı patlayıcının patlaması sonucu ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk'ün şehit olması sonrası, aileye başsağlığı mesajı yolladı.

Şehit Ailesine Destek

Gönderdiği mesajda Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Önk'ün ailesinin acısını paylaştığını belirterek, ulusun birliği ve vatanın savunulmasında gösterilen kahramanlıkların her zaman hatırlanacağını ifade etti. Ulusun Birliği İçin Mücadele

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit ailelerinin her zaman devletin yanında olduğunu vurguladı. Bu gibi zor zamanlarda ailelere destek verilmesinin önemine dikkat çekti.