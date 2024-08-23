Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Piyade Er Uğurcan Işık'ın Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde meydana gelen bir trafik kazasında şehit olan Piyade Er Uğurcan Işık'ın ailesine taziye iletti.

Kaza ve Şehitlik

Edinilen bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan trajik olay nedeniyle derin üzüntü duyduğunu ifade ederek, Işık ailesine başsağlığı dileklerini iletti. Bir Millî Acı

Bu tür olaylar, millet olarak yaşadığımız büyük üzüntülerden biri olarak hafızalarımıza kazınmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehitlerimizin ailelerinin her zaman yanında olacağını vurguladı.