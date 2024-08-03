Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis Ailesine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Başsağlığı Mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te eğitim sırasında meydana gelen talihsiz bir olay sonucunda hayatını kaybeden şehit polis memuru Halil İbrahim Kuzkun'un ailesine taziye mesajı gönderdi.
Olayın Ardından Gönderilen Mesaj
Edinilen bilgilere göre, Erdoğan, şehit polis memurunun ailesine duyduğu derin üzüntüyü ileterek, başsağlığı dileklerini paylaştı. Eğitim sırasında gaz tüfeği kapsülünün yüzüne isabet etmesi sonucu şehit düşen Kuzkun'un hatırası, ülkemizde daima yaşatılacak.