Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis Memuru Peksoy'un Ailesine Taziye

Cumhurbaşkanı’ndan Başsağlığı Mesajı

İstanbul'da düzenlenen bir trafik denetimi sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan Mustafa Peksoy, ülkemizin kahraman evlatlarından biri olarak anılıyor.

Başsağlığı Dilekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu acı olayın ardından Peksoy'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "Şehidimizin ailesine sabır diliyorum, bu acı günlerinde yanlarındayız" ifadelerine yer verdi.

Edinilen bilgilere göre, mesajın içeriğinde, Peksoy'un cesaretine ve fedakarlığına vurgu yapılırken, onun aziz hatırasının her zaman yaşatılacağı belirtildi.