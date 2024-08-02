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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis Memuruna Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu'da şehit olan polis memuru Ahmet Şahan'ın ailesine taziye mesajı gönderdi.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 10:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şehit Polis Memuruna Başsağlığı Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Taziye

Kastamonu'da meydana gelen olayda, polis memuru Ahmet Şahan, bir saldırganın açtığı ateş sonucunda yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şahan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Başsağlığı Dilekleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Şahan'ın ailesine duyduğu derin acıyı aktararak başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan, şehidin fedakarlıklarına değinerek, "Vatanımız için canını feda eden kahraman evladımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Acılı ailesinin yanındayız" ifadelerini kullandı. Birlik ve Beraberlik Mesajı

Erdoğan, aynı zamanda, terörle mücadelenin kararlılıkla süreceğini ve bu tür olayların asla unutulmayacağını vurguladı.

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