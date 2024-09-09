Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde yaptığı konuşmalarla gündem yarattı. Erdoğan, "Sınır ötesi ve okyanus ötesindekilerle ittifak yapıp, iktidar hayali kuranlar bugün Gazi Mustafa Kemal üzerinden millete ayar vermeye kalkıyor" ifadesini kullandı.

Eleştiriler Hedef Alındı

Bu açıklamalarıyla dışarıdan gelen etkileri ve iç siyasetteki gelişmeleri eleştiren Erdoğan, ülke içindeki siyasi yapılanmalara da dikkat çekti. Erken seçim tartışmalarının olduğu dönemde, bu tür açıklamaların önemi daha da arttı.

Erdoğan, yapılan ittifakların ve planların neticesinde Türkiye'nin menfaatlerinin göz ardı edilemeyeceğini vurguladı.