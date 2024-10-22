Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbecilere ve hainlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bu bağlamda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin, hainlerin, gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık" Erdoğan'ın Vurgusu Erdoğan, ülke güvenliğinin ve halkın iradesinin her şeyden üstün olduğunu vurgulayarak, bu gibi tehditlerin asla affedilmeyeceğini belirtti.