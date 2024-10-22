DOLAR
34,25 0,02%
EURO
37,1 -0,17%
ALTIN
3.010,36 -0,55%
BITCOIN
2.306.920,6 0,5%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbecilere ve hainlere karşı duruşunu net bir şekilde ifade etti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:27
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbecilere ve hainlere karşı mücadelelerinin kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Erdoğan, bu bağlamda yaptığı açıklamada, "Darbecilerin, hainlerin, gözünü kan ve nefret bürümüş haysiyet fukaralarının tekmilini birden bozguna uğrattık"

Erdoğan'ın Vurgusu

Erdoğan, ülke güvenliğinin ve halkın iradesinin her şeyden üstün olduğunu vurgulayarak, bu gibi tehditlerin asla affedilmeyeceğini belirtti.

İLGİLİ HABERLER

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
HSK Müfettişi Bıçaklı Saldırıya Uğradı
2
Antalya'da Güneşli Hava ile Deniz Keyfi
3
Samsun'da Fıstık Yutma Olayı: 2 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
4
Küresel Isınma ve Orman Yangınlarının Sağlık Üzerindeki Etkileri
5
CHP'den Yenidoğan Çetesi Soruşturması İçin Suç Duyurusu
6
Konya'da Polisi Bıçaklayan Zanlı Tutuklandı
7
SAHA EXPO 2024: Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Vurucu Mesajlar

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak