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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, işlenen suçlar ve şehit kanları üzerine önemli yorumlarda bulundu.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, uluslararası düzeyde işlenen suçlara dikkat çekti. Erdoğan, "Bu dünyadan işledikleri suçların, hakkına girdikleri insanların, döktükleri şehit kanlarının hesabını vermeden gittiler ama ilahi adaletten kaçamayacaklar" ifadelerini kullandı.

Adalet Vurgusu

Erdoğan, adaletin er ya da geç yerini bulacağını vurguladı ve suç işleyenlerin bir gün hesap vereceklerini dile getirdi. Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerde gündem yaratacak nitelikte.

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