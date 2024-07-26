Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Amerikalı Katil alkışlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı basın toplantısında önemli bir konuyu gündeme taşıdı. ABD kongresinde bir soykırımcının alkışlandığını belirten Erdoğan, bu durumu tüm dünyanın izlediğini vurguladı.

İnsanlığa Hizmet Edenler Alkışlanmalı

Erdoğan, "Amerika'nın kongresinde soykırımcı bir katilin nasıl alkışlandığını tüm dünya izledi, gördük. Kim alkışlanır? İnsanlığa hizmeti olan alkışlanır." ifadelerini kullanarak, bu tür davranışların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Bu açıklamalar, uluslararası ilişkilerde önemli bir tartışma başlatabilir.