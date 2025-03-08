Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: CHP Kadın Düşmanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert CHP Eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi'ni (CHP) kadın düşmanı bir siyasi parti olarak tanımladı. Erdoğan, "CHP, kadınların fikirlerini özgürce ifade etmesine tahammülü olmayan baskıcı, nobran, faşist bir siyasi teşekküldür" Erdoğan’ın Eleştirileri Erdoğan, CHP'nin kadına yönelik politikalarının toplumda yarattığı olumsuz etkileri vurgularken, bu tutumun kadınların haklarına karşı bir saygısızlık olduğunu ifade etti. Bu açıklamalar, kadın hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. CHP'nin, Türkiye'deki kadınların verdikleri mücadeleye yönelik tavırlarının sorgulanması gerektiğine dikkat çeken Erdoğan, "Kadınlarımızın fikirleri, onların özgürce ifade etmeleri, her bireyin hakkıdır"