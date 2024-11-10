Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: 'Emperyalistlerin Oyununu Bozacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri aracılığıyla ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını yönlendirmeye çalışan emperyalist güçlerle ilgili sert bir açıklama yaptı. 40 yıllık oyunların bozulacağına dikkat çeken Erdoğan, bu duruma karşı kararlılık vurgusu yaptı.

Emperyalizme Karşı Direniş

Erdoğan, "Hedefimiz, ülkemizin üzerinde oynanan her türlü siyasi ve ekonomik oyunu bozmaktır. Bunu sağlarken terör örgütleri üzerinden yürütülen manipülasyonlara asla izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sözler, terörle mücadeledeki kararlılığını bir kez daha göstermiş oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.