Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: "Göz Boyama ve Oyalama Taktiklerine İzin Vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada kaygılarını dile getirdi. "Şayet verilen sözler tutulmaz, sürekli oyalama ve göz boyama yöntemlerine başvurulursa, bu durumu kabul etmeyeceğiz" dedi.

Erdoğan, konuşmasında bu tür stratejilerin şark kurnazlığı olarak nitelendirilebileceğini vurguladı. "İsim değiştirip, bildiğini okuma gibi yöntemlerle durumu geçiştirmeye çalışmak, sürdürülebilir bir yaklaşım değildir. Eğer bu yola girilirse günah bizden gider" şeklinde sert bir uyarıda bulundu.