Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: İşgal Politikalarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İşgal Politikasına Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında işgal ve istila politikaları konusuna dikkat çekti. Erdoğan, bu politikaların coğrafyalarını kaosa ve istikrarsızlığa sürüklediğine vurgu yaptı.

Erdoğan, "Bizim sorunumuz, işgal ve istila politikasıyla coğrafyamızı kaosa ve istikrarsızlığa sürükleyenlerle ilgilidir" diyerek, uluslararası toplumun bu meseleye daha fazla duyarlılık göstermesi gerektiğini belirtti.

Bu bağlamda, Erdoğan, ülkesinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kararlılığını yineleyerek, Türkiye'nin barış ve istikrar için mücadele etmeye devam edeceğini dile getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.