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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Mülteci Düşmanları Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki Esed rejimi ve mülteci düşmanlığına yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:48
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Mülteci Düşmanları Kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de zalim Esed rejimine ve ülkesindeki mülteci düşmanlığını körükleyen zihniyete karşı sert sözler sarf etti. Erdoğan, bu düşmanca yaklaşımın kaybetmeye mahkûm olduğunu belirtti.

Esed Rejimi ve Mülteci Düşmanlığı

Erdoğan, konuşmasında, Suriye'deki zalim Esed rejimiyle birlikte hareket edenlerin, mültecilere karşı beslenen nefretle toplumda yarattıkları olumsuz ortamın nihayetinde kaybettiğini vurguladı. Bu durum, hem uluslararası ilişkilerde hem de halkın gündelik yaşamında önemli etkiler yaratıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin mültecilere yönelik politikalarının insanî bir sorumluluk olduğunu ve bu konuda kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

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