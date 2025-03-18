Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zulme Karşı Duracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coğrafyada zulme neden olan hezeyanlara karşı kararlılık mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 19:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama: Zulme Karşı Duracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada coğrafyayı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlere karşı güçlü bir duruş sergileyeceklerini ifade etti.

Erdoğan'ın Açıklamalarından Notlar

Erdoğan, "Şunu çok açık ve net söylemek isterim. Arzımevut hezeyanıyla coğrafyamızı kana, gözyaşına ve zulme boğmak isteyenlerin sonuna kadar karşısında duracağız" diyerek, bu duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

Kararlılık Mesajı

Bu ifadeler, Türkiye'nin uluslararası alanda benimsediği politikaların sıkı bir şekilde savunulacağını gözler önüne seriyor. Erdoğan'ın sözleri, yalnızca iç politika için değil, bölgesel istikrarı koruma adına da önemli bir mesaj niteliği taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Gazipaşa'da Motosiklet Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti
2
Zeybekci: Türkiye'de Faizler ve Enflasyon Yıl Sonunda Düşecek
3
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Ekonomi Temasıyla Toplandı
4
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs'ta Resmi Görüşmeler İçin Egemen Eşitlik Şart
5
Trump ve Putin, Kalıcı Barış İçin Müzakerelerde Anlaştı
6
Londra'da Minibüs Yayalara Çarptı: 1 Ölü, 2 Yaralı
7
İzmir Buca'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu