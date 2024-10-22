Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamada milletin çocuklarını "hizmet" ve "himmet" söylemleriyle mankurtlaştıranların akıbetini tarihsel örneklerle değerlendirdi.

"Onursuz Bir Son"

Erdoğan, bu tür uygulamaların tarih boyunca insanlık için sorun oluşturduğunu ifade ederek, "Milletin çocuklarını hizmet diyerek, himmet diyerek mankurtlaştıranların sonu tarihteki diğer insan kılıklı iblisler gibi onursuz bir ölüm olmuştur" dedi. Erdoğan’ın bu açıklamaları, toplumsal değerler üzerine önemli mesajlar taşıdığı değerlendiriliyor.