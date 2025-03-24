Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: Yolsuzluk İddialarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolsuzluk iddialarına yanıt vermeyen muhalefeti eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar: Yolsuzluk İddialarına Tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son günlerdeki yolsuzluk, soygun, irtikap ve rüşvet iddialarına yönelik yaptığı açıklamalarda, muhalefeti eleştirerek, "Yolsuzluk, soygun, irtikap, rüşvet iddialarına cevap vermek yerine 5 gün boyunca siyasi tarihimizin en seviyesiz, hukuk yoksunu açıklamalarına imza attılar" diye konuştu.

Hukuk Yoksuluğu ve Siyasi Seviyesizlik

Erdoğan'ın bu çıkışı, muhalefetin yolsuzluk iddialarını gündeme getirerek hükümete yönelik eleştirilerine karşı bir yanıt niteliği taşıyor. Hükümet yetkilileri, muhalefetin eleştirilerini çürütmek amacıyla çeşitli açıklamalar yapmayı sürdürüyor.

Bu süreçte, siyasi tartışmaların artması ve her iki tarafın da karşılıklı suçlamalarla gündeme gelmesi bekleniyor.

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