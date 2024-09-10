Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin mevcut durumuna ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Erdoğan, partinin, 'cumhura hakaret edenleri himaye eden bir yapı' haline dönüştüğünü vurguladı.
Partinin Mevcut Durumu Üzerine Değerlendirmeler
Erdoğan, "Gazi Mustafa Kemal'in kurucusu olduğu partiyi, cumhura hakaret edenleri himaye eden bir parti haline getirdiler" şeklinde konuşarak, siyasi sahnedeki değişimleri eleştirdi.