Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler: 'Siyaset Yapıyor Ama Ülkeye Düşmanlık Güdüyor!'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son konuşmada, siyaset yapan bazı kesimlerin halka ve ülkeye karşı açıkça düşmanlık güttüğünü vurguladı. "Öyle vahim durumlarla karşılaşıyoruz ki bu ülkede siyaset yapıyor, milletin ekmeğini yiyor ama bakıyorsunuz ülkeye ve millete açıkça düşmanlık güdüyor" Düşmanlık ve Siyaset Erdoğan'ın dile getirdiği bu nokta, toplumda ve siyasetteki gergin ortamın daha da derinleşmesine neden olacağı göz önünde bulundurulduğunda, dikkatle takip edilmesi gereken bir uyarıdır. Bu çerçevede, ülkeye hizmet eden, fakat aynı zamanda düşmanlık güdenlerin varlığı, toplumda huzursuzluğa yol açan bir faktör olarak öne çıkıyor.