Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler: 'Yolsuzluk ve Taciz Ayyuka Çıkmış Durumda'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Eleştiriler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son yaptığı açıklamalarda muhalefet partilerini hedef alarak yolsuzluk, hırsızlık, arsızlık ve taciz konularında ciddi iddialarda bulundu.

Kokuşma Ayyuka Çıktı

Erdoğan, "Teşkilatlarındaki kokuşma ayyuka çıkmış durumda, ama sorsanız ilkeli siyaset, etkili muhalefet yapıyorlar" diyerek muhalefetin kendi sorunlarına dikkat çekmeden eleştiri yapmasını eleştirdi.

Bu açıklamalar, şu anki siyasi atmosferde tartışma yaratan önemli bir gündem maddesi haline geldi. Erdoğan’ın bu çıkışı, kamuoyunda yolsuzluk iddialarına dair daha fazla tartışmayı tetikleyebilir.