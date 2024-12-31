Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: 'Devletimizin Demir Yumruğunu Gerekirse Kullanırız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güçlü Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı son açıklamalarda devletin kararlılığını ve gücünü vurgulayarak, "Gerektiğinde devletimizin kadife eldiven içindeki demir yumruğunu devreye almaktan da çekinmeyeceğiz" dedi.

Devletin Gücü ve Kararlılığı

Erdoğan, Türkiye'nin ulusal çıkarlarını koruma konusundaki azmini yineleyerek, her durumda devletin gücünü arkasına alarak hareket edeceklerini ifade etti. Bu sözler, ülkenin iç ve dış politikadaki duruşunu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Erdoğan'ın bu ifadeleri, Türkiye'nin ulusal güvenliği ve güçlü bir devlet anlayışı ile ilgili önemli bir mesaj taşıyor.