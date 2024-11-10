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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Sivil Siyasetin Kapıları Açık Ama Hilelere Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivil siyasetin desteklendiğini ancak hileli yöntemlere müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj: Sivil Siyasetin Kapıları Açık Ama Hilelere Yer Yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinde sivil siyasetin meşru kapılarını ardına kadar açık gözetirken, hileli yöntemlerle bölücü örgütlere kuklalık yapanlara asla müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.

Halkın Beklentileri ve Siyasi Durum

Erdoğan, yapmış olduğu konuşmada, siyasi arenada yapılması gerekenlerin hukukun üstünlüğü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bu bağlamda, halkın özlem duyduğu istikrar ve birliktelik için sivil siyasetin önemine vurgu yaptı.

Müsamaha Gösterilmeyecek

Yapılan açıklamada, ülke içerisindeki bölücü unsurlar ile işbirliği içinde olanların, milli birliği zedeleyici tavırlara karşı gereken önlemlerin alınacağını belirtti. Erdoğan, bu tür davranışların asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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