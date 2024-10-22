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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarı

Erdoğan, siyasi muhalefetle ilgili net mesajlar verdi ve milletin bu tür hesapları affetmeyeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 14:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Türkiye'nin çıkarlarına zarar verecek olan herhangi bir denkleme ya da kişisel çıkar hesabına karşı net bir uyarıda bulundu.

Milletin Kararlılığı

Erdoğan, "Türkiye'ye kaybettirecek bir denklemin veya şahsi hesabın içerisine girenleri bu millet asla affetmez" diyerek, millî birliğin önemine dikkat çekti. Millî Değerler

Bu tür yaklaşımların milli değerlere ve ülkenin geleceğine zarar vereceğini ifade eden Erdoğan, halkın bu tür duruşlara karşı taviz vermeyeceğini vurguladı.

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