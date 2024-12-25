Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan SGK Borçlarına Sert Uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, keskin bir ifadeyle uyarıda bulundu. Erdoğan, 'Ne kadar çığırtkanlık yaparsanız yapın, bağırsanız da çağırsanız da ipe un serseniz de kaçış yok. SGK'ye olan prim borçlarınızı 'tıpış tıpış' ödeyeceksiniz' dedi.

SGK Prim Borçları Üzerine Vurgu

Erdoğan, borçların ödenmesi gerektiğine dikkat çekerken, bunun sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. 'Yapmanız gereken bu' diyerek, somut bir tavır sergiledi.