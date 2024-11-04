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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 04.11.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 04.11.2024 11:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siber Güvenlik Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siber Güvenlik Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, siber saldırılar ve veri ihlalleri ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan: "Siber saldırılar ve veri ihlalleri konusunda bilgi ve becerilerimizin artırılması noktasında her zamankinden daha müteyakkız olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Geleceğe Dikkat Çekiyor

Bu açıklama, devletin siber güvenlik alanında alması gereken önlemlere dikkat çekerken, bireylerin de bu konudaki farkındalıklarını artırmaları gerektiğinin altını çizdi.

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