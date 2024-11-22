Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şiddete Hayır Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclisimizin çatısı altında yaşanan şiddet olaylarına yönelik açıklamalarda bulundu. "Önceki gün şahit olduğumuz şiddet görüntülerine, kaba kuvvete kesinlikle müsamahamız yoktur" diyerek bu tür davranışları kınadı.

Meclis Üzerinden Mesaj

Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaşanan olayların kabul edilemez olduğunu vurgularken, toplumda barış ve huzurun sağlanması gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, tüm siyasi partilere ve bireylere sağduyu çağrısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.