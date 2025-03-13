Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Yurtsever'in ölümünden derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.