Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 22:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şinasi Yurtsever'e Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayınladı. Erdoğan, Yurtsever'in ölümünden derin bir üzüntü duyduğunu belirtti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli oyuncu Şinasi Yurtsever'in vefatından büyük bir üzüntü duydum. Milletimizin ilgiyle takip ettiği oyuncumuza Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, çalışma arkadaşlarına ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

İLGİLİ HABERLER

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa'da 'Bir Yaşdönümü Rüyası' Sahnelendi
2
Portekiz Cumhurbaşkanı De Sousa, 18 Mayıs’ta Erken Seçim İlan Etti
3
Tokat'ta Hayvana Eziyet Eden Kişiye Soruşturma Başlatıldı
4
Gaziantep'te 20 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Firari Hükümlü Yakalandı
5
Emekli Bayram İkramiyesinde Yeni Düzenleme: 4 Bin Lira Olacak
6
Dışişleri Bakanı Fidan: Suriye Yönetimi Federasyon veya Özerklik Gündeminde Yok
7
Trump Yönetimi, Doğumla Vatandaşlık Hakkını Kaldıran Kararın Uygulanmasını Talep Etti

Devletten Annelere Erken Emeklilik Müjdesi! Engelli Çocuğu Olanlar Yararlanacak

İnternetten Para Gönderenler Dikkat! GİB'in Gözünden Kaçmayacak

Temmuz'da Emekli Maaşlarında Refah Payı Zammı Bekleniyor

Kış Geri Dönüyor: Kazma Küreği Hazırlayın

Adıyaman Kızılay'dan Ramazan Desteği: Evinize Sıcak Yemek Ulaşacak

Hakkari'de Deprem Uyarısı: 4.8'lik Sarsıntı Olası Büyük Depremin Öncesi Olabilir

Antalya'da Vatandaşlara Su Faturasında %40 İndirim Müjdesi

Ailelere Müjde! Şehirlerarası Seyahatlerde Yüzde 40 İndirim Başlıyor

Bayram Öncesi Akaryakıta Yeni İndirim Müjdesi!

BDDK'dan Taşıt Kredilerine Yeni Düzenleme! Vade ve Faiz Oranlarında Şok Değişiklikler

Adıyaman'da Kuduz Vakası: Köseceli 6 Ay Karantinada

İstanbul'da Toz Duman İhtarı: Uzmanlardan Acil Uyarı!