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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sınır Ötesi Harekatla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarının amacını ve ulusal güvenlik vurgusunu yineledi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:52
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sınır Ötesi Harekatla İlgili Açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkemizin ulusal güvenliği konusunda önemli bir mesaj verdi. Erdoğan, "Türkiye'nin başka bir ülkenin toprağında gözü yoktur. Sınır ötesi harekatlarımızın yegâne amacı, vatanı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır" ifadelerini kullandı.

Sınır Ötesi Harekatların Önemi

Bu açıklama, Türkiye'nin uluslararası arenada yürüttüğü politikaların ve güvenlik önlemlerinin önemine vurgu yapıyor. Erdoğan, Türkiye'nin herhangi bir ülkeye yönelik toprak iddialarının olmadığını belirterek, ülkenin güvenliğini sağlama inancını yineledi.

Terörle Mücadele Stratejisi

Ülke güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen sınır ötesi harekatların, terörle mücadeledeki kararlılığını pekiştirdiğini dile getiren Erdoğan, Türkiye'nin barış ve istikrar arayışındaki rolünü de hatırlattı.

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