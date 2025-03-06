Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonistlere Sert Mesaj: 'Müsaade Etmeyeceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Siyonistlere Sert Duyuru

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan ve Selahaddin Eyyubi'nin torunları olarak birleşik bir duruş sergileyeceklerini duyurdu. Erdoğan, yaptığı açıklamada, "El ele, gönül gönüle verecek Siyonistlerin bölgede yeni ameliyatlar yapmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Operasyonlara Tepki

Erdoğan'ın bu açıklamaları, Siyonist güçlerin Orta Doğu'daki etkisine yönelik bir yanıt niteliği taşıyor. Cumhurbaşkanı, ulusal birlik ve direniş vurgusu yaparak, tarihsel miraslarına sahip çıkarak mücadele edeceklerini belirtti.