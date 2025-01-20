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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya'nın Doğalgaz İhtiyacı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacı için Rusya ile görüşmeler yaptığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 19:05
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Slovakya'nın Doğalgaz İhtiyacı Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Slovakya'nın Doğalgaz İhtiyacına Dikkat Çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacı konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Slovakya'nın doğalgaz ihtiyacını Dışişleri Bakanım Sayın Lavrov'la, ben de Sayın Putin'le görüşmek suretiyle 'bunu bir neticeye bağlayalım' dedim" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, uluslararası enerji işbirliklerinin önemine bir kez daha dikkat çekerken, Türkiye'nin bölgedeki enerji dinamiklerindeki rolünü pekiştiriyor.

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