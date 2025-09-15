Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'a: Filistin'e Kesintisiz Yardım Çağrısı

Uluslararası topluma güçlü çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Mahmud ile gerçekleştirdiği görüşmede Filistin’e yönelik insani yardımların kesintisiz şekilde ulaşmasının sağlanması için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini belirtti.

Erdoğan, yardımların zamanında ve güvenli şekilde ulaştırılmasının önemine dikkat çekti ve bu konuda küresel aktörlerin daha etkin rol üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Filistin’e insani yardımların engellenmemesi ve erişimin kesintisiz olması gerektiği vurgulandı.