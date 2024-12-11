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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali-Etiyopya Açıklaması: Barış ve İstikrar Temel Beklentimiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali-Etiyopya bölgesinde barış ve istikrarın sağlanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 23:38
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 23:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali-Etiyopya Açıklaması: Barış ve İstikrar Temel Beklentimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika'nın Somali ve Etiyopya bölgeleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Afrika'nın bu güzide köşesinde barış ve istikrarın sağlanması temel beklentimizdir" dedi.

Bu açıklamalar, bölgedeki güvenlik sorunlarına ve insani krizlere dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirilen bir konuşma sırasında yapıldı. Erdoğan, ayrıca, bu iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve karşılıklı yardımlaşmanın önemine de vurgu yaptı.

Özellikle son yıllarda yaşanan çatışmalar ve zor şartlar altında yaşayan insanların ihtiyaçlarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası toplumun bu konuda daha etkili adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

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