Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali-Etiyopya İşbirliği Vurgusu

Erdoğan: Somali-Etiyopya Ortak Bildirisi Önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasında varılan mutabakatla ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, '(Somali-Etiyopya) Mutabık kalınan ortak bildirinin saygı temelinde, bölgede işbirliği, ekonomik kalkınma ve refah için temel oluşturacağına inanıyorum' dedi.

Bölgesel İşbirliğinin Önemi

Erdoğan, bu anlaşmanın yalnızca iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmekle kalmayıp, aynı zamanda Doğu Afrika bölgesinde istikrarı artıracağını ifade etti. Bu tür ilişkilerin, ekonomik büyüme ve sosyal refah için kritik olduğunu belirtti.