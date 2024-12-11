Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya İçin Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış ve İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin girişimleriyle Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir dönemin kapılarının aralandığını ifade etti. Erdoğan, "Kırgınlıkları ve yanlış anlamaları aşmak suretiyle, Somali ve Etiyopya arasında barış ve işbirliğine dayalı yeni bir başlangıcın ilk adımını atmış olduk," dedi.

Bu açıklama, bölgedeki siyasi istikrarın sağlanması ve çeşitli çalışmaların güçlendirilmesi adına büyük bir umut kaynağı olarak değerlendirilmektedir. Türkiye'nin, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimine katkıda bulunma hedefi, uluslararası platformda dikkat çekiyor.