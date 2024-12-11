Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya için İş Birliği Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Somali ve Etiyopya'da Yeni Projeler Yolda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki iş birliğini güçlendirecek önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bundan sonra atacağımız adımları birlikte kararlaştırıp, bölge insanının huzur ve refahını artıracak projeleri beraber hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bu sözler, Türkiye'nin Afrika ile ilişkilerini derinleştirme ve bölgesel istikrarı sağlama hedefine yönelik güçlü bir taahhüt olarak değerlendiriliyor. Erdoğan, bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçlayan projelerin, karşılıklı fayda sağlayacağını vurguladı.