Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somali ve Etiyopya'ya Barış Tebriği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Somalili ve Etiyopyalı Kardeşlere Teşekkür

Küresel barışın sağlanması adına önemli bir adım daha atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali ve Etiyopya arasındaki tarihi uzlaşıyı memnuniyetle karşıladı. Konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "(Somali-Etiyopya) Büyük özverilerle bu tarihi uzlaşıya vardıkları için değerli kardeşlerimi tebrik ediyor, yapıcı tutumlarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın bu açıklamaları, iki ülke arasındaki barışın güçlenmesi için önemli bir mesaj taşıyor. Uzlaşmanın bölgede kalıcı bir barış ortamı oluşturması bekleniyor.