Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası temsilciliklerde önemli değişiklikler yaptı, yeni büyükelçiler atandı.

Yayın Tarihi: 01.03.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 01.03.2025 10:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan ve Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika atama kararı ile ulusal ve uluslararası gündemde önemli bir yer edindi.

Birçok kilit ülkedeki büyükelçiliklerde gerçekleştirilen değişiklikler, dış ilişkilerde yeni fırsatların doğabileceği yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.

KKTC Büyükelçiliğinde Önemli Değişim

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Büyükelçiliği'nde yaşanan değişiklik, dikkat çeken atamalardan biri oldu. Yıllardır bu kritik görevi başarıyla üstlenen Yasin Ekrem Serim merkeze alınırken, yerine Dışişleri Bakanlığı'nın tecrübeli isimlerinden Ali Murat Başçeri atandı.

Asya, Avrupa ve Amerika Temsilcilerinde Bayrak Değişimi

Akabinde, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye'nin Asya, Avrupa ve Amerika'daki kritik büyükelçiliklerinde de önemli değişiklikler yaşandı:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Atama Kararları

  • Panama Büyükelçiliği: Orta Amerika'daki önemli temsil noktalarından biri olan Panama Büyükelçiliği'ne Armağan İnci Ersoy atandı.
  • Laos Büyükelçiliği: Güneydoğu Asya'nın yükselen yıldızı Laos'taki büyükelçilik görevine, Asya Koordinasyon Genel Müdür Yardımcısı Oya Yazar getirildi.
  • Kırgızistan Büyükelçiliği: Orta Asya'da Türkiye'yi temsil edecek isim Mekin Mustafa Kemal Ökem oldu.
  • Hindistan Büyükelçiliği: Hindistan'daki büyükelçilik görevine Ali Murat Ersoy atandı.
  • Singapur Büyükelçiliği: Güneydoğu Asya'nın finans merkezi Singapur'daki büyükelçilik görevini Sadık Arslan, Dış Politika Danışma Kurulu üyesi olarak devraldı.
  • İtalya Büyükelçiliği: Avrupa'nın merkezi İtalya'da Türkiye'yi Elif Çomoğlu Ülgen temsil edecek.

Tecrübeli Büyükelçiler Merkeze Alındı

Görev süreleri sona eren Yemen Büyükelçisi Mustafa Pulat ve KKTC Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, merkeze çekilmiştir. Her iki büyükelçinin görev sürelerinde gösterdikleri başarılar ve Türkiye'ye katkıları takdir edilmiştir.

Dünya Ticaret Örgütü'nde Yeni Dönem

Atama kararları yalnızca büyükelçiliklerle sınırlı kalmadı. Küresel ticaretin merkezi konumundaki Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Türkiye Daimi Temsilciliği görevine Hakan Çakıl getirildi.

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