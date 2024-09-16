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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplum vicdanını önemseyen kararlar alınması çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 16.09.2024 14:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 14:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Barış Mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, belirli bir konferansta yaptığı konuşmada, toplum vicdanını tatmin etmeyen kararların sosyal barış ve huzura katkı sağlamayacağını vurguladı. Erdoğan, "Toplum vicdanını teskin etmeyen kararlar, ülkemizin sosyal birliğine zarar verir. Bu nedenle, adaletin ve hakkaniyetin sağlanması son derece önemlidir," dedi.

Sosyal Barış İçin Adalet

Konuşmasının devamında, Erdoğan, "Sosyal barışın inşası için önce adaletin tecelli etmesi gerekiyor. Herkesin vicdanına hitap eden politikalar geliştirmek zorundayız," sözlerini ekledi.

Cumhurbaşkanı, bu bağlamda hükümetin, vatandaşların ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket edeceğini ve toplumsal huzuru sağlamanın öncelikli hedefleri arasında olduğunu ifade etti.

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