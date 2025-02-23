Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Projesi Müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri sosyal konut projesinin artık hayata geçirileceğini duyurdu. Erdoğan, projenin amaçlarının başında kira ve konut fiyatlarını dengeye getirmek olduğunu belirtti.

Projenin Ayrıntıları

Yapılacak olan sosyal konut projesi ile birlikte, özellikle dar gelirli ailelerin konut edinme süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor. Erdoğan, bu atılımla beraber konut sorununa kalıcı çözümler sunmayı amaçladıklarını vurguladı.