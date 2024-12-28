DOLAR
35,14 0,2%
EURO
36,59 -0,04%
ALTIN
2.956,43 0,02%
BITCOIN
3.331.276,44 -0,42%

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Seferberliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem sonrası inşaat faaliyetlerinin yaz aylarında tamamlanacağını ve sosyal konut seferberliği başlatılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:51
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Konut Seferberliği Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Önemli Açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin ardından yapılan inşa faaliyetlerine dair önemli bir açıklamada bulundu. Erdoğan, "Deprem bölgelerindeki inşa faaliyetlerinin büyük oranda biteceği yaz aylarından itibaren ülkemizde bir sosyal konut seferberliği başlatmayı planlıyoruz." dedi.

Deprem Sonrası Yapılacaklar

Erdoğan'ın bu açıklaması, deprem bölgelerinde sürdürülen inşaat çalışmalarının önemli bir aşamaya geleceğini ve bu süreçte sosyal konut projelerinin hız kazanacağını gösteriyor. Hem inşa faaliyetlerinin tamamlanması hem de sosyal konut seferberliğinin başlaması, vatandaşların konut sorunları açısından büyük bir umut kaynağı olarak değerlendiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2025 Hedeflerini Tamamlayarak Sıkıntıları Tarihe Gömeceğiz
2
Narin Güran Cinayeti Davasında İkinci Duruşma Başladı
3
Kadıköy'de Kumar Oynarken Yakalanan 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Kesildi
4
Bursa'da Kayıp Kişinin Cesedi Denizde Bulundu
5
Bingöl'de Kar Yağışı 191 Yerleşim Yerinin Yolunu Kapatmış Durumda
6
Ağrı'da Çocuklar Kar Eğlencesinin Tadını Çıkardı
7
Antalya'da Bıçaklı Kavga: Hayatını Kaybeden Genç İçin Tutuklama

4 Bankadan Faiz Kararı: Mevduat Getirilerinde Son Durum!

Emeklilere Ücretsiz Diş Protezi ve İmplant Müjdesi: 2025'te Başlıyor!

Resmi Gazete’de son dakika yüzde 42 zam kararı! O ödemelere de zam geldi

Emekli Maaşlarında Kritik Uyarı: Zam Beklerken %25 Düşüş Tehlikesi

Faiz İndirimi: Kredi Kartı Faizleri Düşecek Mi?

Yeni Yılda 750 TL Geri Ödeme Fırsatı! Ziraat Bankası'ndan Alışverişe Özel Kampanya

Sigara Alımlarında Yeni Dönem: Ek Ücret Talepleri Yasaklandı

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak