Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çarpıcı Açıklamalar

Recep Tayyip Erdoğan, son günlerde sosyal medya platformlarının tutumları hakkında çarpıcı ifadelerde bulundu. Erdoğan, "Gelinen noktada, sosyal medya şirketlerinin çıkarlarına dokunan her hususta mafya gibi davrandıklarına bizzat şahit oluyoruz," diyerek bu durumun ciddi bir sorun olduğunu vurguladı.

Sosyal Medya Şirketlerinin Tutumu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya şirketlerinin hareketlerinin, toplumsal yapıyı olumsuz etkilediğine dikkat çekerek, bu durumun toplumda taraftar bulduğunu belirtti. Bu tür platformların, kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini belirten Erdoğan, gerekli adımların atılması gerektiğini ifade etti.