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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya üzerinden Türkiye'nin haklı taleplerinin karşılanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 05.08.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 15:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Medya Üzerine Değerlendirmeleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Haklı Talepleri

Erdoğan, sosyal medya organlarıyla ilgili olarak, "Eğer Türkiye'nin haklı talepleri karşılanır ve ülkemizin hassasiyetlerine saygı gösterilirse, bu mesele zaten kendiliğinden hal yoluna girecektir" şeklinde konuştu.

Ülkemizin Hassasiyetleri

Cumhurbaşkanı, ülkenin sosyal medya üzerindeki duruşunun, ulusal değerler ve güvenlik açısından son derece önemli olduğunu belirtti.

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