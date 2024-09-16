Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sosyal Medya Uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sosyal Medya Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya platformlarının giderek büyük bir operasyon aleti haline geldiğini belirtti. "Hiçbir kuralın, değerin, ahlaki sınırın olmadığı sosyal medya mecraları, toplum üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır," diyen Erdoğan, bu durumun farkında olunması gerektiğini vurguladı.

Ahlaki Değerlerin Önemi

Erdoğan, konuşmasında ahlaki değerlerin ve kuralların korunmasının gerekliliğini ifade ederek, sosyal medyanın yaydığı yanlış bilgilerin toplumda yaratabileceği tahribatlara dikkat çekti. Bu platformların denetlenmesi ve daha sağlıklı bir sosyal medya ortamı oluşturulması gerektiğine inandığını belirtti.