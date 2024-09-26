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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO üyeliğiyle Türk ve İslam dünyası ilişkilerinin kopmayacağını belirtti.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 20:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirlikleri Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Stratejik İşbirliği Açıklamaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin NATO üyesi olmasının, Türk ve İslam dünyasıyla olan ilişkilerini koparamayacağını ifade etti. Erdoğan,

"NATO ülkesiyiz diye Türk ve İslam dünyasıyla bağlantıyı koparamayız."

diyerek bu durumu net bir şekilde ortaya koydu.

Yeni Ekonomik Fırsatlar

Erdoğan, BRICS ve ASEAN gibi uluslararası yapıları da işaret ederek, bu platformların ekonomik işbirlikleri açısından önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı. Bu aşamada, Türkiye'nin stratejik konumunu kullanarak küresel ticaret ve ekonomik ilişkilerini geliştirme çabalarında kararlı olduğunu belirtti.Türkiye'nin bu tür yapılardaki yer alınmasının önemi giderek artıyor.

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