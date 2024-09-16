Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suçla Mücadelede Sert Mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suç Tanımına Sert Tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, suç işleyenlerin toplumda yer bulamayacağına dair güçlü bir açıklamada bulundu. Erdoğan, suçun ciddiyetine dikkat çekerek, "Suç işleyenin, milletin malına, mülküne, namusuna ve canına kast edenlerin yeri, sokaklar değil, son raddeye kadar cezasını çekeceği hapishanelerdir" dedi.

Güvenlik Vurgusu

Bu ifadeleriyle, Türkiye'nin güvenlik politikasını ve suçla mücadele konusundaki kararlılığını ortaya koyan Erdoğan, toplumsal huzurun sağlanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.