Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklamaları: Esed ile Umutlu İlişkiler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye Üzerindeki Umutlarını Paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretlerinin ardından uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Görüşmesi en çok tartışılan isimlerden biri olan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed hakkında önemli ifadeler kullandı. Erdoğan, "Ben hala Esed'den umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var" dedi.

Suriye ile İletişim Kurma Çabası

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Esed ile bir araya gelmediğini, ancak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmek için orada bulunduğunu belirtti. Türkiye'nin Suriye ile normalleşmeye yönelik çabalarının barışa kapı aralayacağını düşündüğünü ifade etti.

Güvenlik ve Terörle Mücadele Vurgusu

Erdoğan, Suriye-Türkiye arasındaki terör yapılanmalarını yok etmenin önemine dikkat çekti. "Suriye'de adil ve kalıcı barışın zemini vardır. Bunu sağlamak için gerekli adımlar bellidir" diyerek, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden terör örgütleriyle mücadele edeceğini vurguladı.

İsrail Saldırıları ve Güvenlik Stratejileri

İsrail'in bölgedeki saldırganlığına karşı duruşunu aktaran Erdoğan, Türkiye'nin tatbik ettiği sınır ötesi operasyonların gündemlerinde bulunduğunu ve güvenliklerini sağlamak için her türlü tedbiri alacaklarının altını çizdi.

İç Cephe Büyüyen Tehlikelere Karşı Güçlenmeli

Bir gazetecinin muhalefetle ilgili sorusuna yanıt veren Erdoğan, muhalefetin terörle mücadelede bir duruş sergilemediğini ifade etti. "İç cepheyi sağlamlaştırmak, terör örgütlerine alan açmak anlamına gelmiyor. Biz birlik ve beraberliğimizi güçlendirme çağrısı yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Rio G20 Zirvesi ve Küresel Üzerine Stratejiler

Rio'da düzenlenecek G20 Zirvesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, bu zirvenin küresel ekonomi ve enerji güvenliği konusunda önemli bir platform olacağını söyledi. Türkiye'nin, gelişen ülkelerin ekonomik zorluklarını ele alacak somut önerilerle zirveye katılacağını belirtti.

Belediye Başkanlığı ve Hizmet Anlayışı

Son olarak belediye başkanlıklarına yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Altyapı ve üstyapıyı donatmak gerekir" diyerek mevcut belediyelerin hizmet anlayışını sorguladı.

Erdoğan, "Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına karşıyız. Aynı hassasiyeti yandaşlardan gelen kaynak aktarımına da gösteririz" ifadesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.