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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Bölücü Terörle Mücadele Kararlılığı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki terör örgütlerine karşı operasyonların sivillere zarar vermeden sürdürüleceğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 20:20
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 20:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Bölücü Terörle Mücadele Kararlılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki bölücü terör örgütü unsurlarına karşı gerçekleştirilen nokta operasyonlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, bu operasyonların cerrah hassasiyeti ile yürütüleceğini ve sivillerin kılına zarar vermeden kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Operasyonların Hedefi Terörle Mücadele

Erdoğan, söz konusu operasyonların, Türkiye’nin ulusal güvenliği ve bölgede istikrar sağlamak amacıyla yapıldığını ifade etti. Terörle mücadelenin her zaman öncelikli bir görev olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı, hedeflerinin yalnızca terör unsurları olduğunu açıkladı.

Sivillerin Güvenliği Öncelik

Bu açıklama, Türkiye’nin Suriye’deki askeri müdahale politikası açısından önemli bir mesaj taşıyor. Erdoğan, sivil halkın güvenliğinin her zaman en öncelikli konu olduğunu ve bu ilke doğrultusunda hareket ettiklerini net bir şekilde dile getirdi.

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