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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Esed Katliamlarını Kınadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esed rejimini eleştirerek Suriye’de yaşananlara dikkat çekti ve 1 milyon insanın katledildiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:44
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Esed Katliamlarını Kınadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konusunda güçlü açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Beşar Esed yönetimini eleştirerek, "Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği, 12 milyon insanın göç etmek zorunda kaldığı, birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır" ifadelerini kullandı.

Bu açıklamalar, Suriye'deki insan hakları ihlalleri ve yaşanan çatışmaların uluslararası boyutunu bir kez daha gündeme getirdi. Erdoğan, Suriye halkının yaşadığı dramı vurgulayarak, dünya kamuoyunun bu duruma sessiz kalmaması gerektiğine dikkat çekti.

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