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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Güvenli Geri Dönüşler Mümkün

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin istikrar kazanmasıyla gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin artacağına vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 19:49
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 19:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye Açıklaması: Güvenli Geri Dönüşler Mümkün

Erdoğan: Suriye’de İstikrar Geri Dönüşleri Artıracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye’nin istikrara kavuşmasının ardından, gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüşlerin artacağına inandığını ifade etti. Bu açıklamalar, Türkiye'nin Suriye politikasının önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerin dikkatle izlendiğini belirterek, ülkesinin bu süreçte üzerine düşeni yapmaya devam edeceğini vurguladı. Geri dönüşlerin sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi için istikrarın sağlanmasının şart olduğuna dikkat çekti.

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